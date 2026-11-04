{"_id":"6aeaffa4709576644f09074c","slug":"video-alleged-cattle-smuggling-in-jalandhar-attempt-made-to-run-over-a-bajrang-dal-team-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर में गोवंश तस्करी का आरोप, बजरंग दल की टीम को कुचलने की कोशिश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जालंधर में गोवंश तस्करी का मामला सामने आया है। पठानकोट बाईपास के पास बजरंग दल की टीम ने गोवंश से भरी एक संदिग्ध गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो चालक ने कथित तौर पर टीम के सदस्यों को कुचलने और पीछा कर रही गाड़ियों को टक्कर मारकर फरार होने की कोशिश की। खुद को चारों तरफ से घिरता देख चालक और उसका साथी चलती गाड़ी से कूदकर फरार हो गए। इसके बाद अनियंत्रित गाड़ी सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर में गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि उसमें लदे गोवंश भी घायल हो गए। बजरंग दल के उपाध्यक्ष शौर्य शर्मा के अनुसार, टीम को सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में चार से पांच गोवंश भरकर अवैध रूप से जम्मू ले जाए जा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद टीम ने रात से ही अलग-अलग स्थानों पर निगरानी शुरू कर दी। बुधवार तड़के करीब 3:30 बजे पठानकोट बाईपास के पास नाकाबंदी की गई। इस दौरान संदिग्ध गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने गाड़ी रोकने की बजाय रफ्तार बढ़ा दी। बजरंग दल के सदस्यों ने दो-तीन गाड़ियों से संदिग्ध वाहन का पीछा किया। आरोप है कि इस दौरान चालक ने पीछा कर रही गाड़ियों को टक्कर मारने की कोशिश की। टीम ने ट्रक खड़े करवाकर और टोल प्लाजा बंद करवाकर गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने टोल प्लाजा से पहले ही यू-टर्न ले लिया। सामने से टीम की गाड़ियां आती देख चालक और उसका साथी चलती गाड़ी से कूदकर फरार हो गए। इसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। घटना के बाद बजरंग दल के नेता इंद्रजीत और अमित ने प्रशासन से गो-तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित करने, पुलिस गश्त बढ़ाने और ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। फिलहाल घटना को लेकर आरोपियों की पहचान और मामले की आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण है।

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