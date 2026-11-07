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Jalandhar News: दहेज की मांग पर विवाहिता से मारपीट, पति-देवर पर मामला

Sat, 07 Nov 2026 05:34 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sat, 07 Nov 2026 05:34 PM IST
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Wife beaten over dowry demand, case filed against husband and brother-in-law
संवाद न्यूज एजेंसी
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पठानकोट। शाहपुरकंडी के गांव अखवाना में दहेज की मांग को लेकर एक विवाहिता से मारपीट की गई। पति विशाल शर्मा और देवर रवीश पर आरोप है कि उन्होंने कम दहेज और सोने के आभूषण न मिलने पर महिला को पीटा। उसे मारपीट में चोटें आईं। पीड़िता रमनदीप कौर की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


रमनदीप ने बताया कि उसकी शादी 19 अप्रैल को विशाल शर्मा से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे कम दहेज और मायके से सोने के गहने लाने की मांग को लेकर परेशान करते थे। देवर रवीश ने हाथापाई की, जबकि पति विशाल ने डंडे से पिटाई कर दी। घायल होने के बाद रमनदीप ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आरोपियों की तलाश में है।
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