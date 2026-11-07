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Jalandhar News: कनाडा भेजने का झांसा देकर 11 लाख ठगे, पिता-पुत्र पर केस

Sat, 07 Nov 2026 07:32 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sat, 07 Nov 2026 07:32 PM IST
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Cheated of 11 lakh by promising to send to Canada, case filed against father and son
संवाद न्यूज एजेंसी
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तलवाड़ा। विदेश कनाडा भेजने का झांसा देकर 11 लाख 65 हजार 15 रुपये की ठगी हुई है। हाजीपुर पुलिस ने भूपिंदर सिंह उर्फ लाडी और उसके पिता हरभजन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पनखूह निवासी पवन कुमार ने एसएसपी होशियारपुर को शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने उनके बेटे मनजीत सिंह को कनाडा भेजने का भरोसा दिलाया था। थाना हाजीपुर के एसएचओ हरप्रेम सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी। एसएसपी होशियारपुर के निर्देश पर डीएसपी मुकेरियां ने मामले की जांच की। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी संदीप कुमार मलिक के आदेशों पर यह कार्रवाई हुई। पुलिस मामले की आगामी कार्रवाई कर रही है।
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