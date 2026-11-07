Jalandhar News: ब्रिटेन में रह रहे पंजाबी समुदाय के मुद्दों पर की चर्चा

संवाद न्यूज एजेंसीतलवाड़ा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ, पंजाब के सह-संयोजक सौरव राणा ने ब्रिटेन की संसद सदस्य डीर्ड्रे कॉस्टिगन से विशेष मुलाकात की। इस दौरान ब्रिटेन में रह रहे पंजाबी समुदाय और भारतीय विद्यार्थियों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। यह मुलाकात कई मायनों में यादगार रही।मुलाकात में प्रवासी भारतीयों और पंजाबी समुदाय के सामाजिक एवं जनहित के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। विशेष रूप से ब्रिटेन में शिक्षा प्राप्त कर रहे भारतीय एवं पंजाबी विद्यार्थियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। चर्चा में विद्यार्थियों की पढ़ाई, रहने-सहने की व्यवस्था और रोजगार के अवसर शामिल थे। वीजा संबंधी चुनौतियां, उनकी सुरक्षा और भलाई जैसे विषयों पर भी विचार साझा किए गए। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और भाईचारे को मजबूत बनाने पर भी बात हुई। सांसद डीर्ड्रे कॉस्टिगन ने सौरव राणा को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं। इस स्नेह और सम्मान ने मुलाकात को और यादगार बना दिया। सौरव राणा ने सांसद डीर्ड्रे कॉस्टिगन का बहुमूल्य समय देने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत के लिए भी धन्यवाद दिया। राणा ने आशा जताई कि भविष्य में भी सकारात्मक संवाद जारी रहेगा। यह संवाद पंजाबी समुदाय, प्रवासी भारतीयों और ब्रिटेन में रह रहे भारतीय विद्यार्थियों के हितों से जुड़े मुद्दों पर होगा।