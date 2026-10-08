{"_id":"6ac7c2b44a472d950d077c40","slug":"video-14-youths-rounded-up-in-jalandhar-in-a-betting-case-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर में सट्टेबाजी पर बड़ी कार्रवाई, 14 लोग राउंडअप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जालंधर में सट्टेबाजी पर बड़ी कार्रवाई, 14 लोग राउंडअप
जालंधर के फगवाड़ा गेट इलाके में कथित सट्टेबाजी के मामले को लेकर पुलिस ने एक घर पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके से कंप्यूटर, चार मोबाइल फोन, दस्तावेज और अन्य सामान बरामद किया है।
वहीं, पुलिस ने मौके से 14 युवकों को राउंडअप किया है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कथित सट्टेबाजी के ठिकाने पर कार्रवाई की। सामने आई तस्वीरों में पुलिस द्वारा घर से सामान इकट्ठा करते हुए और राउंडअप किए गए युवकों को थाने ले जाते हुए देखा जा सकता है।
इस दौरान कुछ युवक मीडिया के कैमरों से चेहरा छिपाते नजर आए। मामले की जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर जगदीश लाल ने बताया कि सट्टेबाजी के संबंध में पुलिस ने दबिश दी थी और मौके से 14 लोगों को राउंडअप किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी को थाने ले जाकर मामले की जांच की जा रही है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।