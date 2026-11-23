फरीदकोट। स्थानीय गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से केंद्रीय मॉडर्न जेल का एक हवालाती सुरक्षा गार्ड को चकमा देकर फरार हो गया। यह घटना रविवार देर रात हुई। फरार हुए हवालाती की पहचान मोगा के धर्मकोट निवासी जगदीप सिंह के रूप में हुई है।जेल प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया है। फरार हवालाती और सुरक्षा में तैनात गार्ड के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए शिकायत भेजी गई है। जेल अधीक्षक इकबाल सिंह धालीवाल ने बताया कि जगदीप सिंह नशा तस्करी के मामले में जेल में बंद था। उसकी तबीयत खराब थी। इसी कारण उसे पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। नियमानुसार उसकी सुरक्षा के लिए गार्ड भी तैनात किए गए थे। रविवार देर रात सुरक्षा में तैनात गार्ड ने लापरवाही बरती। इसी का फायदा उठाकर हवालाती फरार होने में कामयाब हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचित कर दिया गया। जेल अधीक्षक के अनुसार, लापरवाही बरतने वाले सुरक्षा गार्ड और फरार हुए हवालाती के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए शिकायत भेजी गई है। संबंधित सुरक्षा गार्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई सुरक्षा में हुई गंभीर चूक के बाद की गई है। पुलिस अब फरार हवालाती की तलाश में जुट गई है।