{"_id":"6b0412973000b58bb505afa6","slug":"video-allegations-of-an-attack-on-lucky-oberois-brother-and-a-threat-to-his-life-in-jalandhar-adcp-refutes-the-claims-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर में लकी ओबेरॉय के भाई पर हमले के आरोप, एडीसीपी ने नकारा दावा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि कुछ लोगों ने लकी ओबेरॉय के भाई पर हमला किया और उनकी जान को खतरा है। इस मामले में एडीसीपी-2 जालंधर माधवी शर्मा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि यह मामला सड़क हादसे के बाद हुए विवाद से जुड़ा है। माधवी शर्मा के अनुसार, सड़क दुर्घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी। हादसे में दूसरे पक्ष की गाड़ी को भी मामूली नुकसान पहुंचा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक सामने आए तथ्यों में मारपीट या घटना के पीछे किसी साजिश के दावों की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई कर रही है। एडीसीपी-2 ने आम लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही मीडिया से जुड़े लोगों से भी आग्रह किया कि किसी भी खबर को प्रकाशित या सोशल मीडिया पर साझा करने से पहले तथ्यों की पूरी तरह जांच कर लें, ताकि भ्रामक और अपुष्ट जानकारी लोगों तक न पहुंचे। कुछ महीनों पहले लकी ओबेरॉय का गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी क्योंकि वह आम आदमी पार्टी के नेता थे।

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