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चंडीगढ़ में उपराष्ट्रपति का दाैरा, यूनिवर्सिटी-पीजीआई चौक से लंगर सेवा न्यू ओपीडी की तरफ शिफ्ट

चण्डीगढ़-पंजाब ब्यूरो

Updated Fri, 04 Sep 2026 12:06 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 12:06 PM IST







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चंडीगढ़ में उपराष्ट्रपति के दाैरे के दाैरान पंजाब यूनिवर्सिटी-पीजीआई चौक के साथ लगने वाली लंगर सेवा को सुरक्षा कारणों से न्यू ओपीडी की तरफ शिफ्ट किया गया। ... और पढ़ें

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