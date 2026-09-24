{"_id":"6ab4dfa6dc0ac418fd0f22d8","slug":"video-temporary-road-collapses-on-kotkapura-road-in-faridkot-traffic-halted-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदकोट में कोटकपूरा रोड पर अस्थायी रास्ता धंसा, यातायात बंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदकोट में कोटकपूरा रोड पर सेम नाले के निर्माणाधीन पुल के चलते आवाजाही के लिए बनाया गया अस्थायी रास्ता अचानक जमीन में धंस गया। रास्ते के बीचों-बीच बड़ा गड्ढा बनने के कारण एहतियात के तौर पर फरीदकोट-कोटकपूरा के बीच इस मार्ग पर यातायात कुछ समय के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लेते हुए वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकालना शुरू किया। जिला ट्रैफिक प्रभारी इंस्पेक्टर जगबीर सिंह ने वाहन चालकों से अपील की कि वे अस्थायी रास्ते की मरम्मत होने तक वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि कोटकपूरा से फरीदकोट की ओर आने-जाने वाले वाहन संधवां होते हुए नेशनल हाईवे का रास्ता अपना सकते हैं। वहीं फरीदकोट की ओर से आने वाले वाहन नहर पुल, चहल रोड तथा तलवंडी नहर की तरफ से नेशनल हाईवे वाले मार्ग का इस्तेमाल करें। फिलहाल क्षतिग्रस्त रास्ते की मरम्मत का काम किया जा रहा है। पुलिस द्वारा मौके पर यातायात व्यवस्था को नियंत्रित किया जा रहा है, ताकि वाहन चालकों को परेशानी न हो।

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