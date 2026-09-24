पंजाब यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव: पंजाब कोटे से संदीप सीकरी को जीत, मुकेश अरोड़ा और अशोक गोयल भी चयनित

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मुकेश कुमार अरोड़ा ने पहली पसंद के 3424 वोट हासिल कर चुनाव में पहला स्थान प्राप्त किया है। संदीप सिंह सीकरी ने पंजाब कोटे से सीनेटर चुने जाने का गौरव हासिल किया। उन्हें पहली पसंद के 3044 वोट मिले। अशोक गोयल ने चंडीगढ़ कोटे से सीनेटर के रूप में जीत दर्ज की। उन्हें 2786 पहली पसंद के वोट प्राप्त हुए।

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पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के सीनेट चुनाव के ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इन चुनावों में तीन प्रमुख उम्मीदवारों ने सीनेटर के रूप में जीत हासिल की है। संदीप सिंह सीकरी, मुकेश कुमार अरोड़ा और अशोक गोयल को सीनेटर चुना गया है।