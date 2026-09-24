पठानकोट में खेत से मिली हेरोइन: सीमा से एक किमी दूर गांव में ड्रोन से गिराई थी, एजेंसियां जांच में जुटीं

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जानकारी के अनुसार सुबह करीब 10 बजे अजीत राम निवासी गांव पहाड़ीपुर जैसे ही अपने खेतों में पहुंचा तो उसे टेप से लिपटा पीले रंग का एक पैकेट मिला। अजीत राम को संदेह हुआ कि इसमें जरूर कोई नशीली वस्तु या फिर हथियार हो सकते हैं।जीत राम ने तुरंत बीएसएफ और स्थानीय पुलिस प्रशासन को उक्त पैकेट की सूचना दी। पुलिस और बीएसएफ खेतों में पहुंची और तुरंत पैकेट को कब्जे में लिया। पैकेट का तोल जांच करने पर आधा किलोग्राम हेरोइन निकली। सेना ने पुलिस को हेरोइन का पैकेट सौंप आगे की जांच के लिए कहा है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बॉर्डर पार से हेरोइन की खेप कैसे आई और गांव में किसने मंगवाई।हालांकि अजीत राम ने खेतों को ठेके पार किसी से लिया हुआ है और वे रोजाना की भांति अपने खेतों में लगाई फसल को देखने के लिए गया था।बता दें कि पहले भी बॉर्डर पार से ड्रोन के माध्यम से पठानकोट हेरोइन पहुंच चुकी है और बॉर्डर क्षेत्र के कुछ युवकों का ऐसे मामले में नाम भी सामने आ चुका है। जिसके बाद कुछ समय के लिए ये सिलसिला थम गया और इस हरकत को देख लगता है कि लोकल तस्कर और बॉर्डर पार से तस्कर दोबारा एक्टिव हो गए है।