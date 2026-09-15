{"_id":"6aa96af5d48d57a07305fe0c","slug":"video-preparations-are-in-full-swing-in-sultanpur-lodhi-for-the-wedding-festival-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"विवाह पर्व को लेकर सुल्तानपुर लोधी में तैयारियां तेज, फूलों से सजा गुरुद्वारा बेर साहिब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

धन-धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज और जगत माता माता सुलखणी जी के पवित्र विवाह पर्व को लेकर पवित्र नगरी सुल्तानपुर लोधी में तैयारियां जोरों पर हैं। ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री बेर साहिब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की ओर से विवाह पर्व के समागमों को लेकर विशेष सजावट की जा रही है। गुरुद्वारा साहिब का पूरा परिसर फूलों की सजावट से आकर्षक नजर आ रहा है। ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री बेर साहिब के दरबार साहिब को सुंदर फूलों से सजाया गया है। परिसर के विभिन्न हिस्सों में की गई सजावट और धार्मिक माहौल श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विवाह पर्व में देश-विदेश से बड़ी संख्या में संगत के सुल्तानपुर लोधी पहुंचने की उम्मीद है।

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