मोहाली में राजा डी किंग का पैसों का लंगर: बांटे 500 रुपये के नोट, काफी संख्या में उमड़ी भीड़

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आयोजकों के मुताबिक, जिन लोगों को कूपन दिए गए हैं, उन्हें 500-500 रुपये की आर्थिक सहायता के साथ खाने का सामान भी दिया गया। इस तरह करीब 200 लोगों को इस लंगर का लाभ मिलने की बात कही गई है। कूपन बांटने के दौरान मंदिर के बाहर लोगों की आवाजाही भी बनी रही। आयोजन के दौरान लोगों में इस बात को लेकर उत्सुकता रही कि उन्हें कूपन के आधार पर नकद राशि और खाने का सामान उपलब्ध कराया जाएगा।आयोजकों के अनुसार, लंगर का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाना है। चंडीगढ़ में पेट्रोल लंगर लगाए जाने के बाद मोहाली में पैसों और खाने के सामान का लंगर लगाए जाने से यह आयोजन चर्चा में रहा। ‘जय माता दी’ के नाम से कूपन बांटे जाने के कारण भी लोगों का ध्यान इस ओर गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस तरह जरूरतमंदों की मदद के लिए किए जा रहे आयोजन से कई लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। राजा डी किंग की ओर से लगाए गए इस लंगर में करीब 200 लाभार्थियों को 500 रुपये और खाने का सामान दिया गया है।