मुक्तसर के शराब ठेकेदार के घर एनसीबी की रेड

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मुक्तसर शहर के फत्तनवाला एनक्लेव स्थित एक शराब ठेकेदार के घर में शनिवार की देर रात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रेड मारी। इस दौरान टीम ने कई घंटे घर में जांच की और रिकॉर्ड खंगाले। इस कार्रवाई के दौरान गिद्दड़बाहा से दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि इस बात की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि हिरासत में लिए गए लोगों की शराब ठेकेदार के घर हुई रेड से कोई संबंध है।

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