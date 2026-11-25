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किराया नहीं देने पर नगर काउंसिल ने फिरोजपुर में शो रूम किए सील
नगर काउंसिल फिरोजपुर की ओर से किराया बकाया होने पर शहर के कुछ शो रूम सील करने की कार्रवाई की गई। नगर काउंसिल के अधिकारियों ने बुधवार को बकाया किराया वसूलने के लिए संबंधित शो रूमों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कर दिया।
नगर काउंसिल के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) ने बताया कि शहर में कुछ शो रूम संचालकों ने नगर काउंसिल को किराया लंबे समय से जमा नहीं करवाया था। इस संबंध में संबंधित दुकानदारों और शो रूम संचालकों को पहले नोटिस जारी कर किराया जमा करवाने के लिए कहा गया था। इसके बावजूद बकाया राशि जमा नहीं करवाने पर आज शो रूम सील किए जा रहे हैं। नगर काउंसिल का उद्देश्य बकाया किराया वसूलना और सरकारी राजस्व की रिकवरी करना है।
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