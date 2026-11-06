{"_id":"6aedebe7062bc34c4d0d0346","slug":"video-mla-rana-gurjit-singh-expresses-outrage-over-the-dilapidated-state-of-a-government-building-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"सरकारी इमारत की बदहाली पर भड़के विधायक राणा गुरजीत सिंह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सरकारी इमारत की बदहाली पर भड़के विधायक राणा गुरजीत सिंह
जिला प्रशासनिक परिसर की बदहाल हालत को लेकर कपूरथला से कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। कचहरी परिसर का दौरा करने पहुंचे विधायक ने सरकारी इमारत की दीवारों और छतों पर पीपल के पौधे उगे देखकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस इमारत में जिले के डिप्टी कमिश्नर (डीसी), एसएसपी और पूरा राजस्व विभाग बैठता है, उसकी ऐसी हालत बेहद अफसोसजनक है।
राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान करोड़ों रुपये की लागत से इस प्रशासनिक परिसर का निर्माण करवाया गया था। इमारत को बने अभी अधिक समय भी नहीं हुआ, लेकिन रखरखाव के अभाव में इसकी दीवारों और छतों पर पीपल के पौधे उग आए हैं। उन्होंने इसे सरकारी संपत्ति के प्रति लापरवाही और उजाड़ की निशानी करार दिया।
विधायक ने कहा कि जब भी वह कचहरी परिसर आते हैं तो इमारत की हालत देखकर उन्हें दुख होता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई अधिकारी अपने निजी घर की ऐसी हालत होने देता? उन्होंने कहा कि डीसी, एडीसी, एसडीएम और तहसीलदार इस इमारत के संरक्षक हैं और इसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है।
राणा गुरजीत सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि डीसी साहब का इसमें कुछ नहीं जाता, उन्हें तो केवल संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी करने हैं। इसके लिए उन्हें खुद जाकर पीपल के पौधे उखाड़ने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद सरकारी इमारत की ऐसी हालत होना प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि जिले के मुखिया और संबंधित अधिकारियों को सरकारी इमारतों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि करोड़ों रुपये की लागत से तैयार की गई सरकारी संपत्ति समय से पहले जर्जर न हो।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।