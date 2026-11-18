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फिरोजपुर में दूध उत्पादकों को किया जागरूक, ऑक्सीटोसिन के अवैध इस्तेमाल और बचा हुआ खाना खिलाने से किया सचेत

शाहिल शर्मा

Updated Wed, 18 Nov 2026 10:19 AM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 10:19 AM IST







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लोगों को शुद्ध, स्वच्छ और मिलावट रहित दूध उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से फूड सेफ्टी विभाग, स्वास्थ्य विभाग पंजाब की ओर से ग्वाल टोली की विशेष बैठक और जागरूकता कैंप लगाया गया। इसमें करीब 1000 दूध देने वाले पशुओं (गाय और भैंस) के मालिकों तथा पशुपालकों को सुरक्षित दूध उत्पादन और पशुओं की देखभाल संबंधी जानकारी दी गई। ... और पढ़ें

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