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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस बात पर जोर दिया कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम हकदार तक पहुंचाने के संकल्प के साथ, नए राशन कार्ड सीधे लोगों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे। उन्होंने अपनी सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराया कि कोई भी परिवार भूखा नहीं सोएगा और सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि यह फैसला पूरी पारदर्शिता और 'नो-कैश, नो-फरमाइश' के सिद्धांतों पर लिया गया है। उन्होंने लाभार्थियों से अपील की कि वे अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त संदेश दिखाकर अपने राशन डिपुओं से किट प्राप्त करें और मुफ्त गेहूं का लाभ लेने के लिए अपनी ई-केवाईसी पूरी करें। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सरकार हर गरीब परिवार के साथ खड़ी है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी हकदार व्यक्ति अपने हक से वंचित न रहे।मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि पहले राशन कार्ड प्राप्त करना एक मुश्किल प्रक्रिया थी और कई असली लाभार्थी अपने कार्ड खो चुके थे। केंद्र सरकार द्वारा आवंटित 1.48 करोड़ राशन कार्डों में से लगभग 10 लाख कार्ड विभिन्न कारणों से काट दिए गए थे। इन लोगों के हितों की रक्षा के लिए 10 लाख नए राशन कार्ड जारी करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुरानी प्रणाली में अक्सर राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी, जबकि असली लाभार्थी जैसे विधवा महिलाएं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग संघर्ष करते थे। नई प्रणाली में, पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से केवल हकदार लाभार्थियों को ही कार्ड जारी किए जाएंगे।