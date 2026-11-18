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मुख्यमंत्री ने तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि महान गुरु जी की शाश्वत शिक्षाओं और क्रांतिकारी दर्शन को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस ऐतिहासिक दिवस को राज्य स्तरीय समागम के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने इस अवसर को समाज को समानता, मानवता और सामाजिक न्याय के दर्शन से पुनः जोड़ने का एक ऐतिहासिक अवसर बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु जी के 'बेगमपुरा' के संकल्प ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जो भेदभाव, शोषण और असमानता से मुक्त हो, जहां प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान और अवसर मिलें।कार्यक्रमों की शुरुआत 4 दिसंबर को श्री अखंड पाठ साहिब के आरंभ से होगी। इसके बाद श्री गुरु रविदास जी महाराज के जीवन और दर्शन को दर्शाने वाली प्रदर्शनी, संत सम्मेलन, कथा और कीर्तन दरबार, 3-डी प्रोजेक्शन और ड्रोन शो जैसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।5 दिसंबर को एक विशाल नगर कीर्तन सजाया जाएगा, जिसके उपरांत श्री गुरु रविदास जी महाराज की वाणी पर विशेष कॉन्फ्रेंस, कथा और कीर्तन दरबार, 3-डी प्रोजेक्शन और ड्रोन शो सहित अन्य गतिविधियां होंगी। तीन दिवसीय समागमों का समापन 6 दिसंबर को श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के साथ होगा, जिसके बाद बेगमपुरा समागम, कथा और कीर्तन दरबार, 3-डी प्रोजेक्शन और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इन समागमों के लिए पूरी योजना और व्यापक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे ताकि दुनिया भर से आने वाली संगत पूरी श्रद्धा और सुविधा के साथ भाग ले सके। उन्होंने यह भी घोषणा की कि संत समाज के मार्गदर्शन में वाराणसी, फरीदकोट, बठिंडा और जम्मू से चार विशाल शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। ये धार्मिक यात्राएं 3 दिसंबर को खुरालगढ़ में संपन्न होंगी और विभिन्न क्षेत्रों की संगतों को श्रद्धा भावना, भाईचारक साझेदारी और सामाजिक सद्भावना का संदेश देंगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन शोभा यात्राओं के लिए पुख्ता प्रबंध, उचित सुविधाएं और सुचारू तालमेल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।