{"_id":"6aa140f84b76604dce09c27b","slug":"video-meeting-regarding-preparations-for-khedan-watan-punjab-diyan-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"खेडां वतन पंजाब दियां’ की तैयारियों को लेकर बैठक, विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा ने अधिकारियों के साथ किया रिव्यू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

खडूर साहिब के MLA मनजिंदर सिंह लालपुरा ने ‘खेडा वतन पंजाब दियां’ को लेकर तरनतारन के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में एडमिनिस्ट्रेटिव और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ खास मीटिंग की। इस दौरान स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन की तैयारियों, खिलाड़ियों के इंतज़ाम और दूसरे ज़रूरी इंतज़ामों पर बातचीत हुई। मीटिंग के बाद MLA मनजिंदर सिंह लालपुरा ने मीडिया को बताया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ‘खेडा वतन पंजाब दियां’ को कामयाबी से कराने के लिए सही इंतज़ाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं देने के साथ-साथ खेल के मैदान और दूसरे इंतज़ाम भी समय पर पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से युवाओं को स्पोर्ट्स से जोड़ने और उनके टैलेंट को बाहर लाने के लिए यह कोशिश की जा रही है। मीटिंग के दौरान संबंधित अधिकारियों को गेम्स के आसान और कामयाब आयोजन के लिए आपस में तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए।

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