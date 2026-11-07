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दिवाली पर पूजा के लिए चंडीगढ़ के कालीबाड़ी में बन रहीं मां काली की मूर्तियां

Nivedita

Updated Sat, 07 Nov 2026 03:10 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 03:10 PM IST







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चंडीगढ़ के सेक्टर 47 में कालीबाड़ी और शिव बैकुंठ धाम मंदिर में काली की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। दिवाली के दिन मां काली की विशेष पूजा होती है। पूरे देश में दिवाली मनाई जाती है, पश्चिम बंगाल में काली पूजा की जाती है। ... और पढ़ें

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