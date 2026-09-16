{"_id":"6aaa91f03f4bff9a270743b8","slug":"video-haryana-chief-minister-nayab-singh-saini-welcomed-upon-his-arrival-in-guru-har-sahai-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गुरुहरसहाय पहुंचने पर स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फिरोजपुर के विधानसभा हलका गुरुहरसहाय में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पहुंचने पर सरदार राणा राय की ओर से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री सैनी संत बाबा हरमेश दास जी महाराज की पवित्र हजूरी में आयोजित धार्मिक समागम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने धार्मिक समागम में पहुंची संगत से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने संत बाबा हरमेश दास जी महाराज से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। समागम में मौजूद श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। राणा राय ने कहा कि मुख्यमंत्री का गुरुहरसहाय पहुंचना क्षेत्र के लिए सम्मान की बात है। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि धार्मिक समागम में उनकी उपस्थिति से संगत में उत्साह का माहौल बना। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे।

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