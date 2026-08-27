{"_id":"6a8fb711e04f7aadc507e561","slug":"video-farmers-unions-intensify-campaign-against-adulterated-cumin-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"जीरा में मिलावटी खाद्य वस्तुओं के खिलाफ किसान जत्थेबंदियों की मुहिम तेज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फिरोजपुर के विधानसभा हलका जीरा में भारतीय किसान यूनियन की ओर से मिलावटी खानपान की वस्तुओं को लेकर बैठक की गई। बैठक में किसान नेताओं ने कहा कि जीरा में हाल ही में मिलावटी खाद्य वस्तुओं को पकड़वाया गया था, जिसके जांच नतीजे भी सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को मिलावटी वस्तुओं के प्रति जागरूक होने की जरूरत है और इस मुहिम में आम लोगों का सहयोग जरूरी है। किसान नेताओं ने बताया कि जीरा के बाद उनकी टीमें फिरोजपुर, तलवंडी भाई और मक्खू में भी खानपान की दुकानों की जांच करवाने के लिए सक्रिय होंगी। उन्होंने दुकानदारों से भी लोगों को गुणवत्तापूर्ण और शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाने की अपील की।

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