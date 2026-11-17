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किस्मत कब मेहरबान हो जाए, इसका कोई पता नहीं। ऐसा ही कुछ अबोहर के किसान दलजीत सिंह के साथ हुआ। बेटी की शादी के खर्चों के लिए कर्ज लेने की सोच रहे दलजीत सिंह की दीपावली बंपर लॉटरी में एक करोड़ रुपये की लॉटरी निकल आई। इस खुशखबरी से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है।

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