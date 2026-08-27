{"_id":"6a8fe1fbf94311cf02012312","slug":"video-employees-union-takes-out-protest-march-in-zira-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"जीरा में मुलाजिम यूनियन ने निकाला रोष मार्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फिरोजपुर के विधानसभा हलका जीरा में मुलाजिम यूनियन की ओर से एक दिन के काम बंद के दौरान रोष मार्च निकाला गया। मुलाजिम नेताओं और कर्मचारियों ने पंजाब सरकार तथा मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार पर वादाखिलाफी के आरोप लगाए। रोष मार्च के दौरान कर्मचारी घंटा घर चौक पहुंचे, जहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका गया। इस मौके पर पूर्व कांग्रेसी विधायक कुलबीर सिंह जीरा भी पहुंचे और उन्होंने मुलाजिमों की मांगों का समर्थन करते हुए पंजाब सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों की जायज मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की।

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