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सुखना लेक में गहरे पानी में उतरी महिला: पुलिसकर्मी ने दिखाई बहादुरी, छलांग लगाकर बचाई जान; पति को सौंपा

Thu, 27 Aug 2026 08:20 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Thu, 27 Aug 2026 08:20 PM IST
सार

महिला को बाहर निकालने के बाद पुलिस ने उसकी पहचान और स्थिति की जानकारी जुटाई। सत्यापन के दौरान सामने आया कि महिला का पीजीआई में मनोचिकित्सकीय उपचार चल रहा है।

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Policeman saves woman life at Sukhna Lake
सुखना लेक से पुलिकर्मी ने बचाई महिला की जान - फोटो : संवाद

विस्तार
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सुखना झील में गुरुवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महिला गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। झील पर तैनात पुलिसकर्मी ने तत्परता दिखाते हुए पानी में छलांग लगाकर महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
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जानकारी के अनुसार, दोपहर करीब 12 बजे 50 वर्षीय बीना, पत्नी महेश कुमार, निवासी शिवालिक विहार, जीरकपुर, सुखना झील की सीढ़ियों के पास गहरे पानी में चली गई। पानी अधिक गहरा होने के कारण वह डूबने लगी। इसी दौरान पुलिस पोस्ट लेक में तैनात एएसआई राकेश वहां गश्त कर रहे थे। महिला को डूबता देख उन्होंने बिना देर किए पानी में छलांग लगा दी और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
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महिला को बाहर निकालने के बाद पुलिस ने उसकी पहचान और स्थिति की जानकारी जुटाई। सत्यापन के दौरान सामने आया कि महिला का पीजीआई में मनोचिकित्सकीय उपचार चल रहा है। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद महिला को उसके पति महेश कुमार के सुरक्षित सुपुर्द कर दिया।
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