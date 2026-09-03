फतेहगढ़ साहिब: सड़क हादसा समझी गई मौत निकली हत्या, 7 साल बाद अदालत का बड़ा फैसला

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सितंबर 2019 में हुए 28 वर्षीय अमनदीप सिंह के चर्चित कत्ल के मामले में फतेहगढ़ साहिब की अदालत ने करीब सात साल बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने हत्या के मामले में मृतक के मौसेरे भाई जसप्रीत सिंह निवासी गांव लुहार माजरा और उसके साथी गुरदीप सिंह निवासी नंदपुर कलौड़ को दोषी करार देते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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