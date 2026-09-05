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मोगा गांव तखनवाद के स्कूल में हेड मास्टर ऋषि मनचंदा को मिला राज्य शिक्षक पुरस्कार-2026
शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं और उल्लेखनीय योगदान के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल तखाणवध के प्रधान शिक्षक ऋषि मनचंदा को पंजाब सरकार की ओर से आज 5 सितंबर, शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य शिक्षक पुरस्कार-2026 से सम्मानित किया गया।ऋषि मनचंदा वर्ष 2020 से विद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। उनके मार्गदर्शन और मेहनत का विद्यार्थियों की सफलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। वर्ष 2021 में विद्यालय के 50 से अधिक विद्यार्थी पंजाब पुलिस में भर्ती हुए, जबकि 30 से अधिक छात्राओं ने एस.ओ.ई., मेरिटोरियस तथा एन.एम.एस. परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं।उनके कार्यकाल के दौरान विद्यालय के वार्षिक परीक्षा परिणाम लगातार 100 प्रतिशत रहे हैं। इसके अलावा करीब 16 लाख रुपये के दान से विद्यालय में अनेक आधारभूत सुविधाओं का विकास करवाया गया। विद्यालय की छात्राओं ने हॉकी में जिला स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए पंजाब स्तर की प्रतियोगिताओं तक अपनी जगह बनाई है।
शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देते हुए रिशी मनचंदा ने गाइडेंस पोर्टल, स्कोरबोर्ड और क्विज बोर्ड जैसे उपयोगी सॉफ्टवेयर भी तैयार किए हैं। उन्हें अब तक तीन जिला स्तरीय पुरस्कारों सहित अनेक सम्मानों से नवाजा जा चुका है। वर्ष 2025 में उन्होंने विद्यालय की दो छात्राओं के बाल विवाह को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित होने पर ऋषि मनचंदा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस तथा पंजाब सरकार का आभार व्यक्त किया।
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