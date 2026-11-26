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नंगल की एनएफएल इकाई के 54 हजार करोड़ रुपये की लागत से होने जा रहे विस्तार को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने की खुशी में आज नंगल मंडल भाजपा के अध्यक्ष रणजीत सिंह लक्की के नेतृत्व में एनएफएल इकाई के गेट समक्ष लड्डू बांट केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का आभार व्यक्त किया गया।

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