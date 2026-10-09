तलवाड़ा में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, पुतला फूंक निष्पक्ष जांच और इस्तीफे की मांग

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स्थानीय महाराणा प्रताप चौक में ब्लाक काग्रेस तलवाड़ा की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पुतला फूंक प्रदर्शन किया गया।पुर्व विधायक दसुहा अरुण डोगरा मिक्की के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं को लेकर रोष जताया तथा मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की।प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) के चलते बड़ी संख्या में लोगों के मताधिकार पर असर पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से एसआईआर प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग भी उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले प्रत्येक नागरिक को संविधान के तहत मतदान का अधिकार प्राप्त है और नए मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। इस मौके पर विधायक दसुहा अरुण डोगरा मिक्की,कांग्रेस के शहरी अध्यक्ष बोध राज, दीपक अरोड़ा सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाता के अधिकारों की रक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी जरूरत है। उन्होंने चुनाव आयोग से मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों को लेकर उठाए जा रहे सवालों का सार्वजनिक रूप से जवाब देने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण और मतदान के अधिकार से जुड़े मुद्दों को लेकर देशभर में राजनीतिक दलों, वकीलों, बुद्धिजीवियों तथा विभिन्न संगठनों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि मतदाता सूचियों में नाम काटे जाने या नए मतदाताओं के पंजीकरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। जंतर-मंतर पर पुलिस कार्रवाई का भी विरोध कांग्रेस के सदस्यों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं, विशेषकर महिलाओं और वहां कवरेज कर रही महिला पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार का भी विरोध किया। उन्होंने मांग की कि यदि पुलिस अधिकारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर किसी के साथ दुर्व्यवहार किया गया है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाए। प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन को लेकर लगाए गए पुलिस नाकों और प्रतिबंधों को हटाने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है और प्रशासन को ऐसे प्रदर्शनों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ नागरिक अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए। प्रदर्शन के अंत में काग्रेस के सदस्यों ने महाराणा प्रताप चौक पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की।

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