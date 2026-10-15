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झोटा हत्याकांड के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूंका पंजाब सरकार का पुतला
मानसा में लंबे समय से नशे के खिलाफ अभियान चला रहे परविंदर सिंह झोटा की हत्या के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ओबीसी सेल के प्रदेश सदस्य हरमिंदर सिंह रिंकू चांदपुरी के नेतृत्व में पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने हत्या की कड़ी निंदा करते हुए पंजाब सरकार द्वारा चलाए जा रहे ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ अभियान को महज दिखावा करार दिया।
प्रदर्शन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने परविंदर सिंह झोटा की हत्या की निष्पक्ष जांच करवाने, नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और नशे के विरुद्ध आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर एसडीएम गढ़शंकर संजीव कुमार को ज्ञापन सौंपा।
इस मौके पर हरमिंदर सिंह रिंकू चांदपुरी, भजन सिंह ठेकेदार, पूर्व सरपंच रमन कुमार, ओंकार सिंह चाहलपुरी, संजीव कटारिया, नरिंदर कुमार पम्मा, बलविंदर सिंह सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।
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