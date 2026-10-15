त्योहारों से पहले बड़ी वारदात नाकाम: पाकिस्तान ने हैंड ग्रेनेड समेत भेजे हथियार, पांच आरोपी गिरफ्तार

पंजाब में त्योहारों से पहले बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश का खुलासा करते हुए पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने सीमा पार से हथियारों की तस्करी करने वाले मॉड्यूल के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, हथियारों की यह खेप पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भेजी गई थी। आरोपियों के कब्जे से एक .30 बोर असॉल्ट राइफल, दो हैंड ग्रेनेड, 13 पिस्तौल और 25 कारतूस बरामद किए गए हैं। बरामद पिस्तौलों में चार ग्लॉक पिस्तौल शामिल हैं।

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डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि बरामद हथियारों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जाना था। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, ताकि हथियारों की खेप भेजने वालों से लेकर इसे आगे पहुंचाने वाले नेटवर्क का पता लगाया जा सके। पुलिस को मामले में और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है। विज्ञापन



मामले में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी), अमृतसर में एफआईआर दर्ज की गई है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि हथियारों की खेप सीमा पार से किसने भेजी थी और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। पुलिस तस्करी नेटवर्क के अन्य संपर्कों और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। डीजीपी ने कहा कि सीमा पार से हथियारों की तस्करी रोकने, आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने और राज्य में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि बरामद हथियारों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जाना था। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, ताकि हथियारों की खेप भेजने वालों से लेकर इसे आगे पहुंचाने वाले नेटवर्क का पता लगाया जा सके। पुलिस को मामले में और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है।मामले में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी), अमृतसर में एफआईआर दर्ज की गई है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि हथियारों की खेप सीमा पार से किसने भेजी थी और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था। पुलिस तस्करी नेटवर्क के अन्य संपर्कों और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। डीजीपी ने कहा कि सीमा पार से हथियारों की तस्करी रोकने, आपराधिक नेटवर्क को खत्म करने और राज्य में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी।

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