2027 विधानसभा चुनाव से पहले अकाली दल ने मोगा में गांव-गांव में शुरू की नुक्कड़ मीटिंग

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2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी के तहत अकाली दल की ओर से गांव-गांव नुक्कड़ बैठक कर लोगों को 2007 से 2017 तक पंजाब में रही अकाली दल सरकार के दौरान करवाए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी जा रही है। मोगा विधानसभा हलके में इस अभियान की कमान संजित सिंह सनी गिल ने संभाली है। उनके नेतृत्व में हलके के विभिन्न गांवों में लगातार बैठकें की जा रही हैं। इसी कड़ी में आज करीब 10 गांवों में नुक्कड़ बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों के दौरान अकाली कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटने के लिए लामबंद किया गया।

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