{"_id":"6a8eb4cc73034df9a60d4a23","slug":"video-abvps-show-of-strength-at-the-student-centre-of-panjab-university-chandigarh-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेंटर पर एबीवीपी का शक्ति प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेंटर पर एबीवीपी का शक्ति प्रदर्शन
चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेंटर पर एबीवीपी ने शक्ति प्रदर्शन किया।