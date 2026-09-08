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पंजाब में नशे पर सवाल पूछना मना है?: जनसभा में चुप कराने से आहत व्यक्ति ने दी जान, क्या है पूरा मामला

Tue, 08 Sep 2026 08:34 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, सुनाम ऊधम सिंह वाला
संवाद न्यूज एजेंसी, सुनाम ऊधम सिंह वाला Published by: Nivedita Updated Tue, 08 Sep 2026 08:34 AM IST
सार

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा की रविवार को दिड़बा के गांव तूरबंजारा में एक जनसभा थी। इसी दाैरान एक शख्स को अपनी बात नहीं रखने दी गई। इस पर वह इतना आहत हो गया कि घर जाकर जहर खा लिया। उसकी माैत हो गई है। 

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questions about drug menace in Punjab Man takes his own life after being silenced at a public meeting in dirba
गुलजार सिंह ने जान दी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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संगरूर के दिड़बा हलके के गांव तूरबंजारा में नशे के मुद्दे पर सवाल उठाने वाले गुलजार सिंह की मौत हो गई है। परिजनों ने सार्वजनिक अपमान और पुलिस द्वारा माफी मांगने के दबाव को उनकी मौत का कारण बताया है। यह घटना वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की जनसभा के दौरान हुई।
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गांव तूरबंजारा में रविवार को वित्त मंत्री की जनसभा थी। गुलजार सिंह ने इलाके में फैल रहे नशे के कारोबार पर अपनी बात रखनी चाही। उन्हें सभा में चुप कराकर बाहर निकाल दिया गया। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद पुलिस प्रशासन ने भी उन पर माफी मांगने का दबाव बनाया।
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इस अपमान और दबाव से आहत होकर गुलजार सिंह ने सोमवार दोपहर जहरीला पदार्थ निगल लिया। उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें पहले संगरूर, फिर पटियाला और अंत में लुधियाना के डीएमसी अस्पताल ले जाया गया। सोमवार देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना ने प्रशासन के रवैये पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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परिजनों के आरोप
परिजनों के अनुसार, रविवार को वित्त मंत्री की जनसभा में गुलजार सिंह ने नशे के कारोबार पर सवाल उठाया था। उन्हें तुरंत चुप कराकर सभा से बाहर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि इसके बाद पुलिस ने उन पर माफी मांगने का मानसिक दबाव बनाया। सार्वजनिक अपमान और पुलिसिया दबाव से वे गहरे मानसिक आघात में चले गए। इसी ठेस में उन्होंने जहरीला पदार्थ निगल लिया।

किसान संगठन ने की निंदा
भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां के प्रदेशाध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहां ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सरकार के रवैये की निंदा की। उगराहां ने कहा कि सरकार को लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक और अमानवीय बताया। इस मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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