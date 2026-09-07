फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Raja Warring met Sachin Pilot in Delhi.

सचिन पायलट से मिले वड़िंग: चुनावी रणनीति पर चर्चा, मगर कांग्रेस के प्रदर्शन से बनाई दूरी; जानिए क्यों?

Mon, 07 Sep 2026 09:45 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Mon, 07 Sep 2026 09:45 PM IST
सार

नवनियुक्त पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट के जन्मदिन पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने उनसे दिल्ली में मुलाकात की।  बैठक में विभिन्न विधानसभा चुनाव की तैयारियों समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। 

विज्ञापन
Raja Warring met Sachin Pilot in Delhi.
सचिन पायलट से राजा वड़िंग की मुलाकात - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पंजाब कांग्रेस में नए प्रभारी की नियुक्ति के बाद सोमवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पंजाब के नवनियुक्त प्रभारी सचिन पायलट से दिल्ली में मुलाकात की। पायलट के जन्मदिन के मौके पर हुई इस मुलाकात में वड़िंग ने उन्हें पंजाब की जिम्मेदारी संभालने पर शुभकामनाएं दीं। बैठक में पंजाब कांग्रेस की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई।
विज्ञापन




 वड़िंग ने सचिन पायलट को दिया न्योता
कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के दौरान पंजाब सरकार के खिलाफ पार्टी के प्रस्तावित कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। वड़िंग ने पायलट को 8 सितंबर को चंडीगढ़ में भगवंत मान सरकार के खिलाफ कांग्रेस की ओर से किए जाने वाले प्रदर्शन की जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, वड़िंग ने पायलट को प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता भी दिया। हालांकि, पायलट ने फिलहाल इस कार्यक्रम में शामिल होने से दूरी बनाए रखने के संकेत दिए हैं।
विज्ञापन

पार्टी सूत्रों के अनुसार, पायलट फिलहाल पंजाब कांग्रेस के विभिन्न गुटों से अलग-अलग संवाद स्थापित करने और संगठन की जमीनी स्थिति समझने पर जोर देंगे इसलिए किसी एक गुट के कार्यक्रम में तत्काल भागीदारी से उन्होंने इन्कार कर दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
बताते चलें कि कांग्रेस हाईकमान ने शनिवार को भूपेश बघेल को पंजाब प्रभारी पद से हटाकर सचिन पायलट को यह जिम्मेदारी सौंपी है। पंजाब कांग्रेस लंबे समय से अंदरूनी गुटबाजी से जूझ रही है। पायलट के सामने वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खेमों के बीच तालमेल कायम करने के साथ चुनावी संगठन को मजबूत करने की बड़ी चुनौती है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed