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फिरजोपुर: पूर्व कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह ने पीजीआई के निर्माण कार्यों का लिया जायजा

शाहिल शर्मा

Updated Mon, 23 Nov 2026 09:18 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 09:18 PM IST







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पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने सोमवार को अपने साथियों के साथ पीजीआई फिरोजपुर में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ फिरोजपुर शहर के विभिन्न पार्षदों के अलावा भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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