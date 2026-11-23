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पीपुल्स वेलफेयर सोसायटी की ओर से दायर जनहित याचिका में शुरुआत में चंडीगढ़ में परिवार न्यायालय स्थापित करने और इसके लिए न्यायिक अधिकारियों व सहायक कर्मचारियों के पद मंजूर करने की मांग की गई थी। अब हाईकोर्ट प्रशासन ने याचिका का दायरा बढ़ाते हुए चार विशेष अदालतों की स्थापना और उनके लिए जरूरी पद सृजित करने पर भी विचार करने का आग्रह किया है।प्रस्ताव के अनुसार, विशेष एनडीपीएस अदालत में नशीले पदार्थों की तस्करी और संबंधित मामलों की सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक पॉक्सो अदालत बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा करेगी। विशेष सीबीआई अदालत में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और अन्य आपराधिक मामलों की सुनवाई होगी, जिनकी जांच सीबीआई करती है। वहीं, विशेष पीएमएलए अदालत में धनशोधन और अवैध धन से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी।हाईकोर्ट प्रशासन के अनुसार, इन विशेष अदालतों की स्थापना से संबंधित अधिसूचनाएं भारत सरकार के पास लंबित हैं। ऐसे में अदालत से आग्रह किया गया है कि संशोधित मांगों को जनहित याचिका में शामिल कर अदालतों की स्थापना के साथ न्यायिक अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों के पदों के सृजन पर भी विचार किया जाए।