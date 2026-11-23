सीसीएल बढ़ाने की मांग को लेकर केंद्र को लिखा पत्र

इस फैसले के बीच उन किसानों की चिंता बढ़ गई है, जिनका धान अभी तक नहीं बिका है। 19 जिलों में खरीद प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है। इस सीजन की शुरुआत में केंद्र की ओर से 42,786.68 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट (सीसीएल) मंजूर की गई थी। बाद में कुल स्वीकृत सीमा 48,581 करोड़ रुपये बताई गई। अब राज्य सरकार ने सीसीएल को 48,581 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 57,000 करोड़ रुपये करने के लिए केंद्र को पत्र लिखा है।



इसके साथ ही खरीद का लक्ष्य भी 180 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 200 लाख मीट्रिक टन करने की मांग की गई है। अभी तक अतिरिक्त सीसीएल को आरबीआई की मंजूरी नहीं मिली है। उधर, विगत दिनों मोहाली पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में पूछे जाने पर कहा था कि उन्हें पंजाब की ओर से अतिरिक्त सीसीएल मांगे जाने की जानकारी नहीं है।



इस बार पैदावार ज्यादा

इस बार अधिक आवक के पीछे खेती का रकबा और प्रति हेक्टेयर पैदावार, दोनों अहम कारण हैं। कृषि विभाग के मुताबिक, इस बार धान की औसत पैदावार 69.70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दर्ज की गई है। करीब 26.01 लाख हेक्टेयर में गैर-बासमती धान की खेती का अनुमान लगाया गया था। इसके अलावा बासमती के अनुमानित रकबे में बदलाव और कपास व बासमती से गैर-बासमती धान की ओर रकबा खिसकने को भी अधिक आवक की वजह माना जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान बेहतर पैदावार के पीछे नहरी पानी की उपलब्धता को अहम बताते हैं। उनका कहना है कि पहाड़ों से आने वाला खनिज तत्वों से युक्त पानी खेतों के लिए देसी घी की तरह है। उन्होंने दावा किया कि इस बार सूबे में धान की पैदावार करीब 10 प्रतिशत बढ़ी है।



