{"_id":"6af2858055196a597205528a","slug":"video-a-mega-medical-check-up-camp-will-be-held-in-faridkot-on-november-15-2026-11-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदकोट में 15 नवंबर को लगेगा मेगा मेडिकल चेकअप कैंप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लायंस क्लब फरीदकोट की ओर से 15 नवंबर 2026, दिन रविवार को स्थानीय आदर्श नगर स्थित लायंस भवन में मेगा मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप संबंधी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस कैंप के दौरान आंखों, छाती और किडनी रोगों से पीड़ित मरीजों की विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा जांच की जाएगी। मरीजों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध करवाने के साथ-साथ सभी प्रकार के लैब टेस्ट की सुविधा भी निशुल्क प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आंखों के जरूरतमंद मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन भी क्लब की ओर से करवाए जाएंगे। क्लब के पीआरओ जसबीर सिंह जस्सी सहित अन्य पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मेडिकल कैंप सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। कैंप में पहुंचने वाले मरीजों के लिए चाय-पानी और भोजन की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि इस जनहितकारी मेडिकल कैंप का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और इसकी जानकारी जरूरतमंद मरीजों तक भी पहुंचाएं, ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे।

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