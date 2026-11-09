पंजाब: दिवाली पर पराली जलाने का रिकॉर्ड उछाल, एक ही दिन में 1152 खेतों में लगी आग; कुल आंकड़ा 4459 पहुंचा

इस साल 92 फीसदी धान की कटाई हो चुकी

पिछले साल दिवाली 20 अक्तूबर को पड़ी थी, उस दिन केवल 45 कृषि आग दर्ज की गई थीं। यह इस साल की 1,152 घटनाओं से काफी कम है। पिछले साल 20 अक्तूबर तक पंजाब में कुल बोए गए धान का केवल 32 फीसदी ही काटा गया था। वहीं, इस साल 8 नवंबर तक करीब 92 फीसदी धान की कटाई हो चुकी थी। कटाई में यह बड़ा अंतर पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि का एक कारण हो सकता है। पिछले साल 30 नवंबर तक पंजाब में कुल 5,114 कृषि आग की घटनाएं दर्ज की गई थीं। पिछले साल 8 नवंबर को राज्य में कुल कृषि आग की संख्या 3,622 थी। इस वर्ष दिवाली पर हुई तेज वृद्धि पिछले साल के आंकड़ों से चिंताजनक रूप से अधिक है।