Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   punjab parali burning 1152 farm fires diwali 2026

पंजाब: दिवाली पर पराली जलाने का रिकॉर्ड उछाल, एक ही दिन में 1152 खेतों में लगी आग; कुल आंकड़ा 4459 पहुंचा

Mon, 09 Nov 2026 10:29 PM IST
विकास कुमार पीटीआई, संगरूर
पीटीआई, संगरूर Published by: विकास कुमार Updated Mon, 09 Nov 2026 10:29 PM IST
सार

पिछले साल दिवाली 20 अक्तूबर को पड़ी थी, उस दिन केवल 45 कृषि आग दर्ज की गई थीं। यह इस साल की 1,152 घटनाओं से काफी कम है। पिछले साल 20 अक्तूबर तक पंजाब में कुल बोए गए धान का केवल 32 फीसदी ही काटा गया था। वहीं, इस साल 8 नवंबर तक करीब 92 फीसदी धान की कटाई हो चुकी थी।

विज्ञापन
punjab parali burning 1152 farm fires diwali 2026
पंजाब में जलाई जा रही पराली - फोटो : PTI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पंजाब में इस दिवाली धान की पराली जलाने की घटनाओं में इस सीजन की सबसे तेज एक दिवसीय वृद्धि दर्ज की गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिवाली पर 1,152 नई कृषि आग की घटनाएं सामने आईं। इससे राज्य में कुल घटनाओं की संख्या 7 नवंबर को 3,307 से बढ़कर 4,459 हो गई।

विज्ञापन


Trending Videos

इस साल 92 फीसदी धान की कटाई हो चुकी
पिछले साल दिवाली 20 अक्तूबर को पड़ी थी, उस दिन केवल 45 कृषि आग दर्ज की गई थीं। यह इस साल की 1,152 घटनाओं से काफी कम है। पिछले साल 20 अक्तूबर तक पंजाब में कुल बोए गए धान का केवल 32 फीसदी ही काटा गया था। वहीं, इस साल 8 नवंबर तक करीब 92 फीसदी धान की कटाई हो चुकी थी। कटाई में यह बड़ा अंतर पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि का एक कारण हो सकता है। पिछले साल 30 नवंबर तक पंजाब में कुल 5,114 कृषि आग की घटनाएं दर्ज की गई थीं। पिछले साल 8 नवंबर को राज्य में कुल कृषि आग की संख्या 3,622 थी। इस वर्ष दिवाली पर हुई तेज वृद्धि पिछले साल के आंकड़ों से चिंताजनक रूप से अधिक है।

विज्ञापन
विज्ञापन

पिछले वर्ष से तुलना
पिछले साल दिवाली पर दर्ज 45 घटनाओं की तुलना में इस साल 1,152 नई घटनाएं हुईं। यह वृद्धि पराली जलाने की गंभीर समस्या को उजागर करती है। पिछले साल 20 अक्तूबर तक केवल 32 फीसदी धान की कटाई हुई थी। इस साल 8 नवंबर तक करीब 92 फीसदी धान काटा जा चुका था। कटाई में तेजी के कारण इस बार दिवाली पर अधिक पराली जलाई गई।

विज्ञापन

कुल घटनाओं का रुझान
7 नवंबर तक राज्य में कुल 4,459 कृषि आग दर्ज की गईं। पिछले साल 8 नवंबर तक यह आंकड़ा 3,622 था। वहीं, पिछले साल 30 नवंबर तक कुल 5,114 घटनाएं दर्ज की गई थीं। इस सीजन की शुरुआत से ही पराली जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह स्थिति पर्यावरण और वायु गुणवत्ता के लिए चिंता का विषय है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed