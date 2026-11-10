नवंबर में भी तप रहा चंडीगढ़: तीन साल में नाै नवंबर रहा सबसे गर्म, रात का तापमान भी एक डिग्री चढ़ा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के आंकड़ों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में इस बार 9 नवंबर सबसे गर्म रहा। सोमवार को अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक है। इसके मुकाबले वर्ष 2024 और 2025 में 9 नवंबर को अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री के बीच रहा था। पिछले 24 घंटे में भी पारे में 0.5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। नवंबर में आमतौर पर दिन का तापमान गिरने लगता है लेकिन इस बार दोपहर की धूप में गर्मी का अहसास बना हुआ है। सुबह और शाम को ही हल्की ठंड महसूस हो रही है।दिन के साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो पिछले 24 घंटे के मुकाबले एक डिग्री और सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक है। दिन में तेज धूप के कारण हवा में नमी का स्तर भी तेजी से गिरा। सुबह अधिकतम आर्द्रता 84 फीसदी थी, जो दोपहर तक घटकर 43 फीसदी रह गई।मौसम केंद्र के पांच दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार ट्राइसिटी में अगले पांच दिन बारिश की संभावना नहीं है और मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। 10 और 11 नवंबर को आसमान साफ रहने के साथ अधिकतम तापमान 30 से 31 और न्यूनतम 15 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। 12 नवंबर को आंशिक बादल छा सकते हैं। इस दिन अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 15 डिग्री रह सकता है। 13 और 14 नवंबर को आसमान फिर साफ रहने की संभावना है। दिन का तापमान 30 डिग्री के आसपास और रात का पारा बढ़कर 16 डिग्री तक पहुंच सकता है।