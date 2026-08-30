{"_id":"6a941f5befc2fefe310cd3e1","slug":"video-skeleton-found-near-tribune-chowk-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़ में ट्रिब्यून चौक के पास मिला कंकाल, मचा हड़कंप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंडीगढ़ में ट्रिब्यून चौक के पास रविवार को घास काटते समय नगर निगम के हॉर्टिकल्चर विभाग के कर्मचारियों को एक कंकाल मिला। कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंच गई। पुलिस ने क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया और फॉरेंसिक टीम को बुलाया। फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर मौजूद सबूतों की जांच कर रहे हैं। कंकाल की पहचान और मौत की वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल कोई और जानकारी उपलब्ध नहीं है। आगे की कार्रवाई फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।

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