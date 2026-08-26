बीजेपी ने गठबंधन की अटकलों पर लगाया विराम, 117 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव

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पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच संभावित गठबंधन को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने गठबंधन की संभावना को सिरे से खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि पार्टी पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी।पटियाला में आयोजित जोनल मीटिंग के दौरान बीएल संतोष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी। उनके इस बयान से बीजेपी और अकाली दल के बीच दोबारा गठबंधन की चर्चाओं पर फिलहाल पूर्ण विराम लग गया है। बीएल संतोष के बयान के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने भी पार्टी का रुख स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि अकाली दल के साथ गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं है। बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और अकाली दल के अलावा कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी को भी चुनावी मैदान में चुनौती देगी। बीजेपी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद पंजाब की सियासत और चुनावी समीकरण काफी दिलचस्प हो गए हैं। अब आगामी विधानसभा चुनाव में मुकाबला बहुकोणीय होने के आसार हैं। बीजेपी जहां अपने संगठन और चुनावी आधार को मजबूत करने की कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल भी अपनी-अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे।बीजेपी के इस फैसले से पंजाब में चुनावी मुकाबले की तस्वीर और स्पष्ट हो गई है और आने वाले दिनों में गठबंधन की राजनीति के बजाय अलग-अलग दलों के बीच सीधे मुकाबले पर ज्यादा फोकस देखने को मिल सकता है।

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