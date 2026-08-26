फिरोजपुर में पकड़ी गई नशे की बड़ी खेप, 44 किलो हेरोइन बरामद

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काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) फिरोजपुर ने बीएसएफ के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए सीमा पार से होने वाली नशा तस्करी की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। संयुक्त टीम ने गांव गजनीवाला के खेतों में चलाए गए घेराबंदी एवं तलाशी अभियान के दौरान 44.5 किलो हेरोइन व तीन किलो आइस ड्रग पकड़ी है।

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