{"_id":"6aba5347493e5466ea094f9b","slug":"5-questions-to-sgpc-chief-dhami-in-amarjit-singh-chawla-case-demand-for-reply-within-72-hours-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमरजीत सिंह चावला केस में एसजीपीसी प्रधान धामी से 5 सवाल, 72 घंटे में जवाब की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बहरीन की महिला की शिकायत पर पूर्व एसजीपीसी सदस्य अमरजीत सिंह चावला के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले को लेकर सिख संगठनों ने एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी से जवाब मांगा है। ‘अलायंस ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशन’ के बैनर तले एकजुट हुए संगठनों ने धामी को 72 घंटे का समय देते हुए पांच सवालों के सार्वजनिक जवाब देने की मांग की है। संगठनों ने कहा कि जवाब नहीं मिलने पर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से मुलाकात कर धामी के इस्तीफे की मांग की जाएगी। मामले को लेकर एसजीपीसी ने चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। संगठनों ने सवाल उठाया कि बहरीन की महिला को नियमों और सिद्धांतों के विपरीत छह महीने तक एसजीपीसी की सरायों में ठहरने की सुविधा कैसे मिली। उन्होंने पूछा कि महिला के लिए बहरीन से टिकटों का इंतजाम किसके निर्देश पर किया गया। उसे गाड़ी, ड्राइवर और वीआईपी सुविधाएं किसके कहने पर उपलब्ध कराई गईं और धर्म प्रचार कमेटी के खाते से एक लाख रुपये नकद किसके निर्देश पर दिए गए। संगठनों ने यह भी सवाल उठाया कि 21 अगस्त को मामला दर्ज होने के बावजूद एसजीपीसी प्रधान करीब एक महीने तक इस मामले पर चुप क्यों रहे।

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