{"_id":"6aba4bbbdde901842d02218a","slug":"from-drug-abuse-to-sectarian-issues-aap-and-opposition-parties-are-attacking-each-other-in-the-electoral-arena-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"नशे से पंथक मुद्दों तक, चुनावी मैदान में एक-दूसरे पर हमलावर आप और विपक्षी दल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नशे से पंथक मुद्दों तक, चुनावी मैदान में एक-दूसरे पर हमलावर आप और विपक्षी दल
पंजाब में सजी चुनावी बिसात पर सियासी दलों ने विभिन्न मुद्दों और विवादों पर एक-दूसरे की घेराबंदी तेज कर दी है। ये राजनीतिक पार्टियां अपने विरोधियों को चुनावी ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत मुद्दों पर भी घेर रही हैं। पंजाब में ऐसा पहली बार नहीं है। पिछले चुनावों का ट्रेंड देखें तो पार्टियां सूबे में चुनाव से इतर मुद्दों का इस्तेमाल अपने विरोधियों के खिलाफ सियासी हथियार के रूप में करती आई हैं। सोशल मीडिया से लेकर जनता के बीच इन मुद्दों को खूब उछाला जा रहा है। सूबे की सियासत का मिजाज देखें तो इस तरह के मुद्दे और विवाद चुनाव के दौरान असरदार साबित होते हैं। चुनावी मुद्दों से अलग व्यक्तिगत विवादों, निजी बयानों और गैर-पारंपरिक मुद्दों का चुनावों पर काफी गहरा और निर्णायक असर पड़ता है। राजनीतिक मामलों के जानकार जगतार सिंह कहते हैं कि ऐसे मुद्दे और विवाद चुनाव के दौरान मतदाताओं के बीच एक धारणा बनाते हैं और इससे संबंधित उम्मीदवार व पार्टी को जूझना पड़ता है। चूंकि इस समय सोशल मीडिया का खासा प्रभाव है, लिहाजा ये मुद्दे मतदाताओं, खासकर युवाओं पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं।वे कहते हैं कि चूंकि पंजाब एक पंथक सूबा है, इसलिए पंथ से जुड़े मुद्दे व विवाद यहां चुनाव के दौरान ज्यादा संवेदनशील बनते हैं। इन दिनों सभी राजनीतिक दल ऐसे ही मुद्दों और विवादों के सहारे अपनी-अपनी चुनावी जमीन तैयार कर रहे हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।