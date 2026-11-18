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श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह ने तालमेल कमेटी की बैठकों और सजा के प्रावधानों को लेकर चल रही चर्चाओं पर महत्वपूर्ण बयान दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि जो ऐतराज या आपत्तियां सामने आई थीं, उन्हें सात सदस्यीय कमेटी द्वारा लगभग दूर कर लिया गया है और सजा से जुड़े मूल प्रावधानों को बरकरार रखा गया है।

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