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अमृतसर पुलिस ने सात राज्यों से ट्रेस किए 255 गुम मोबाइल, मालिकों को लौटाए

शाहिल शर्मा

Updated Wed, 18 Nov 2026 10:35 AM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 10:35 AM IST







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अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न राज्यों से 255 गुम हुए मोबाइल फोन ट्रेस कर उनके असली मालिकों को वापस सौंपे हैं। बरामद मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 54 लाख रुपये है। इनमें सात एप्पल आईफोन और 248 एंड्रॉयड मोबाइल शामिल हैं। ... और पढ़ें

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