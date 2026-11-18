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असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने परिवार के एक सदस्य के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उन्हें 21 नवंबर को एक दिन की कस्टोडियल पैरोल मंजूर की है। इस दौरान वह अपने परिवार के साथ केवल तीन घंटे बिता सकेंगे। हालांकि, डिब्रूगढ़ से अमृतसर आने और वापस जाने में लगने वाला समय इन तीन घंटों में शामिल नहीं होगा।

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